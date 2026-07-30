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16:54, 30 июля 2026 (обновлено: 17:01, 30 июля 2026)Мир

Россия призвала ОБСЕ дать оценку удару ВСУ по базе отдыха в Кирилловке

Полянский призвал ОБСЕ дать оценку удару ВСУ по базе отдыха с детьми в Кирилловке
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Игорь Наймушин / РИА Новости

Россия призвала Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) осудить атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на базу отдыха в Кирилловке Запорожской области. С таким требованием выступил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский на заседании Постоянного совета организации, передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что за последние семь дней от обстрелов пострадали более 490 мирных жителей: ранены свыше 430 человек, в том числе 14 несовершеннолетних, погибли 57, среди которых семеро детей. «Наиболее лицемерное преступление» произошло в ночь на 25 июля, когда украинские дроны атаковали семейную базу отдыха в Кирилловке, добавил он.

«Двенадцать человек погибли, среди них четверо детей. Пострадали 19 человек, детей в их числе пятеро. Требуем от швейцарского председательства и профильных структур ОБСЕ осудить этот очередной теракт киевского режима против мирного населения», — сказал Полянский.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник Удар заявил, что ВСУ по турбазе в Кирилловке Запорожской области является не чем иным, как «преднамеренным цинизмом». По его мнению, киевские власти не могут достичь побед на поле боя, из-за чего используют получаемое от Запада вооружение для террористической войны.

«Люди туда приехали — это не военные люди. Это приехали обычные семьи для того, чтобы провести там всего лишь несколько дней на берегу моря под солнцем», — подчеркнул представитель российского ведомства.

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