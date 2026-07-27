Мирошник назвал удар ВСУ по турбазе в Кирилловке преднамеренным цинизмом

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по турбазе в Кирилловке Запорожской области является не чем иным, как «преднамеренным цинизмом». Об этом в беседе с RT заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его мнению, киевские власти не могут достичь побед на поле боя, из-за чего используют получаемое от Запада вооружение для террористической войны.

«Люди туда приехали — это не военные люди. Это приехали обычные семьи для того, чтобы провести там всего лишь несколько дней на берегу моря под солнцем», — подчеркнул представитель российского ведомства.

Ранее Следственный комитет России обнародовал видео с последствиями атаки ВСУ на туристические базы в Запорожской области. В размещенном ролике можно увидеть, что в результате атаки были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.