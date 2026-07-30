Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:00, 30 июля 2026 (обновлено: 18:08, 30 июля 2026)Бывший СССР

Умерла обвиненная в связях с КГБ премьер Литвы

Обвиненная в связах с КГБ премьер Литвы Прунскене ушла из жизни
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Казимира Прунскене, ставшая премьер-министром Литвы после провозглашения независимости страны в 1990 году и обвиненная в связях с КГБ, ушла из жизни. Об этом пишет Delfi.

«Скончалась подписант Акта о независимости Литвы от 11 марта 1990 года, профессор, первый премьер-министр независимой Литвы Казимира-Дануте Прунскене», — пишет издание.

Отмечается, что политик скончалась на 84-м году, о чем сообщил ее сын Вайдотас.

Люстрационная комиссия Литвы признавала ее виновной и объявила, что первый премьер-министр Литвы выполняла задания советской разведки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Дурова внесли в список террористов. Безопасно ли теперь пользоваться Telegram и совершать в нем платежи
    Российские войска ударили по перекачивающей станции ГСМ на Украине
    Российские регионы начали отменять ограничения на продажу топлива
    В МИД призвали США к адекватной оценке Зеленского
    Преемница Мадуро указала на его самую большую ошибку
    Число пострадавших при атаке ВСУ на российское предприятие выросло
    Волочкова захотела сделать пересадку бровей
    В России заявили о потере Зеленским правосубъектности
    В Госдуме заявили о кровной заинтересованности Трампа в участии России в Олимпиаде
    Хозяин самой старой кошки в мире раскрыл секрет ее долголетия
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok