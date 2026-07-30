Умерла обвиненная в связях с КГБ премьер Литвы

Обвиненная в связах с КГБ премьер Литвы Прунскене ушла из жизни

Казимира Прунскене, ставшая премьер-министром Литвы после провозглашения независимости страны в 1990 году и обвиненная в связях с КГБ, ушла из жизни. Об этом пишет Delfi.

«Скончалась подписант Акта о независимости Литвы от 11 марта 1990 года, профессор, первый премьер-министр независимой Литвы Казимира-Дануте Прунскене», — пишет издание.

Отмечается, что политик скончалась на 84-м году, о чем сообщил ее сын Вайдотас.

Люстрационная комиссия Литвы признавала ее виновной и объявила, что первый премьер-министр Литвы выполняла задания советской разведки.