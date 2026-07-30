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Силовые структуры
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17:59, 30 июля 2026Силовые структуры

Россиянин более десяти раз ударил ножом девушку-продавца

В Вологодской области арестовали мужчину за убийство девушки 17 лет назад
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Вологодской области арестовали мужчину за убийство девушки 17 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он обвиняется по статье 105 («Убийство, сопряженное с разбоем») УК РФ.

По данным следствия, ночью 7 сентября 2009 года житель Астраханской области, находившийся в Вологде транзитом, напал на 25-летнюю девушку, которая работала продавцом торгового павильона на улице Мира. Злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения проник в павильон, нанес потерпевшей более десяти ударов ножом. Поученные ею ранения оказались несовместимы с жизнью. После расправы мужчина забрал товар и деньги, скрылся с места происшествия, после чего покинул территорию Вологодской области.

Сразу установить причастного к преступлению не удалось. В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет правоохранительным органам удалось установить причастного. Проведение сравнительного генетического анализа установило совпадение генотипа с генотипом 42-летнего жителя Плесецка.

Мужчина был доставлен в следственное управление СК России по Вологодской области. В ходе грамотно примененной следователями и криминалистами тактики допроса он признался в расправе, был задержан и заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что россиянин попытался отрубить голову соседу топором.

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