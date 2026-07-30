Россиянин попытался отрубить голову соседу топором

Житель Северодвинска попытался отрубить голову соседу топором

В Северодвинске задержали мужчину, пытавшегося отрубить голову соседу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

По данным следствия, вечером 17 июня на кухне в доме по улице Ломоносова мужчина в состоянии алкогольного опьянения в ходе конфликта с 58-летним соседом схватил топор и попытался ударить того по шее. Тот смог заблокировать удар и серьезно не пострадал.

Возбуждено уголовное дело по статьям 30, 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

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