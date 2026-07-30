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13:26, 30 июля 2026Бывший СССРЭксклюзив

Отставку Пашиняна объяснили

Политолог Коньков: Отставка Пашиняна — это формальная процедура
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Отставка премьер-министра Армении Никола Пашиняна и всего кабинета министров — это формальная процедура, которая затянулась из-за сложных выборов и непрозрачного подсчета голосов, объяснил доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Александр Коньков. Однако в разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что за ней стоят серьезные внешнеполитические проблемы.

«Пашинян в контексте своего метания между Востоком и Западом, между стремлением включить Армению в орбиту евроинтеграции и насущной необходимостью оставаться в Евразийском экономическом союзе, конечно, ставит перед собой сложную задачу, которую ему нужно будет решать в контексте нового правительства», — пояснил политолог.

По его словам, неслучайно буквально накануне произошел разговор с президентом России Владимиром Путиным, по итогам которого прозвучала последовательная линия российского руководства: Армении нужно быстрее определяться, и лучше делать это с учетом мнения народа через референдум. Какова будет дальнейшая линия нового правительства, предсказывать сложно, но момент сейчас действительно ключевой, заключил Коньков.

Ранее Пашинян объявил об отставке с должности премьер-министра, а также всего кабмина. Процедура является формальной, поскольку мандат 8-го созыва парламента Армении заканчивается в конце июля. Первое заседание нового состава парламента состоится 2 августа.

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