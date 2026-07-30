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14:12, 30 июля 2026 (обновлено: 14:26, 30 июля 2026)Мир

Иран нанес ответный удар по базе США

КСИР: Иран ударил по американской авиабазе Аль-Азрак в Иордании, были уничтожены три F-35
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Иран нанес удар по американской авиабазе Аль-Азрак в Иордании в ответ на недавние атаки США. По утверждению иранской стороны, в результате были уничтожены три истребителя F-35, сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в своем Telegram-канале.

«Сегодня утром бойцы Воздушно-космических сил КСИР нанесли удар по взлетно-посадочной полосе и ангару технического обслуживания истребителей F-35 американского врага, расположенным на авиабазе Аль-Азрак, используя несколько баллистических ракет. В результате атаки три самолета F-35 были полностью уничтожены, а еще три получили серьезные повреждения», — сказано в публикации.

По версии иранской стороны, атака стала ответом на американский авиаудар по острову Кешм. В Тегеране подчеркнули, что намерены продолжать противодействовать американскому военному присутствию в регионе.

Ранее КСИР заявил, что 30 июля «накажет» США за их удары по Ирану. «Агрессор будет наказан уже сегодня», — говорится в сообщении.

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