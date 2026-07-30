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13:34, 30 июля 2026Мир

Иран анонсировал «наказание» для США

КСИР заявил, что 30 июля накажет США за удары по Ирану
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: IRGC / WANA / Reuters

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что 30 июля «накажет» США за их удары по Ирану. Заявление передает агентство ISNA.

«Агрессор будет наказан уже сегодня», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате авиаудара США по иранскому острову Кешм в Персидском заливе под обломками жилого дома оказались два человека. Спасательные бригады продолжают работы по извлечению людей из-под завалов.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что может отдать приказ уничтожить гражданскую инфраструктуру в Иране, но предпочел бы избежать такого сценария. По его словам, сейчас наиболее подходящий момент для того, чтобы Тегеран пошел на мирное соглашение с Вашингтоном.

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