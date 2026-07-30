Иран анонсировал «наказание» для США

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что 30 июля «накажет» США за их удары по Ирану. Заявление передает агентство ISNA.
«Агрессор будет наказан уже сегодня», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в результате авиаудара США по иранскому острову Кешм в Персидском заливе под обломками жилого дома оказались два человека. Спасательные бригады продолжают работы по извлечению людей из-под завалов.
До этого президент США Дональд Трамп заявил, что может отдать приказ уничтожить гражданскую инфраструктуру в Иране, но предпочел бы избежать такого сценария. По его словам, сейчас наиболее подходящий момент для того, чтобы Тегеран пошел на мирное соглашение с Вашингтоном.