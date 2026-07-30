В постсоветской стране начались перебои с топливом и питьевой водой из-за Украины

Deutsche Welle: В Молдавии начались перебои с топливом из-за ударов украинских дронов

В Молдавии начались перебои с топливом и питьевой водой. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Проблемы у постсоветской страны начались из-за ударов украинских дронов по российским заводам в Новороссийске и объектам Каспийского трубопроводного консорциума (КТК)

Как заявил премьер-министр Молдавии Василий Тофан, в результате серии атак были ограничены поставки казахстанской нефти на румынский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Petromidia. Молдавия импортирует из Румынии весь авиакеросин, около 99 процентов бензина, 70 процентов дизтоплива и 70 процентов сжиженного газа.

Дополнительное давление оказала война США и Израиля против Ирана, а также обмеление Дуная и Днестра. Из-за низкого уровня воды баржи с топливом не могут загружаться полностью и заходить в молдавский порт Джурджулешты с максимальной осадкой, из-за чего в стране не хватает горючего. Особенно жалуются на дефицит дизтоплива фермеры: цены рекордно выросли, а сроки задержки поставок достигли пяти-семи дней.

Как ранее заявил глава Национального агентства по регулированию в энергетике Алексей Таран, в системе мониторинга были зарегистрированы 66 автозаправочных станций, на которых отсутствует дизель, при этом их число продолжает расти. Имеющихся запасов стране хватит примерно на восемь дней. Закупки продолжаются, а целью властей является увеличение резервов до «комфортного уровня» в 12-13 дней.

Также республика испытывает проблемы с питьевым водоснабжением в связи с резким снижением уровня воды в Днестре, продолжительной засухой и отсутствием осадков в Карпатах. Текущий уровень воды уже критичен для функционирования украинского Новоднестровского водохранилища и водоснабжения Молдавии. Сейчас уровень реки составляет 8,4 метра, тогда как минимально допустимая отметка для водозабора — 8,3 метра, констатируют экологи.

Ранее стало известно, что в Молдавии ввели режим ЧС на месяц из-за проблем с топливом. Их причина кроется в снижении уровня воды в Дунае, а также эскалации конфликта на Ближнем Востоке.