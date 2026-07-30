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Силовые структуры
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15:43, 30 июля 2026 (обновлено: 15:58, 30 июля 2026)Силовые структуры

Больная раком блогерша Лерчек явилась в суд

Больная раком блогерша Лерчек явилась в суд, который изберет ей меру пресечения
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Больная раком блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) явилась в суд, который должен решить вопрос об изменении ей меры пресечения. Об этом сообщает ТАСС.

30 июля суд рассмотрит ходатайство об изменении меры пресечения блогерши из-за того, что она нарушила наложенные на нее запреты и съездила на выходные в Санкт-Петербург. Кроме того, суд намерен возобновить процесс по ее уголовному делу.

25 июля Гагаринский районный суд Москвы возобновил производство по уголовному делу в отношении блогера Лерчек.

Ранее сообщалось, что представляющий государственное обвинение прокурор обратился с ходатайством в Гагаринский суд Москвы, в котором сослался на ответ из онкологического центра имени Блохина об отсутствии медицинских ограничений или противопоказаний, препятствующих Чекалиной посещать судебные заседания.

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