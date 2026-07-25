ТАСС: Производство по уголовному делу Лерчек возобновили

Гагаринский районный суд Москвы возобновил производство по уголовному делу в отношении блогера Лерчек (Валерия Чекалина), ближайшее заседание состоится 30 июля. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник.

«Гагаринским судом принято решение о возобновлении производства по уголовному делу в отношении обвиняемой Чекалиной. (...) Также на заседании будет решаться вопрос об изменении блогеру меры пресечения в связи с тем, что она ее нарушила», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что представляющий государственное обвинение прокурор обратился с ходатайством в Гагаринский суд Москвы, в котором сослался на ответ из онкологического центра имени Блохина об отсутствии медицинских ограничений или противопоказаний, препятствующих Чекалиной посещать судебные заседания.