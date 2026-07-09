Прокуратура высказала одну просьбу в отношении больной раком российской блогерши

Прокуратура просит возобновить суд над блогером Лерчек по делу о выводе $250 млн из РФ

Прокуратура просит суд возобновить процесс над больной раком блогершей Валерией Чекалиной (Лерчек). Об этом сообщает ТАСС.

Представляющий государственное обвинение прокурор обратился с ходатайством в Гагаринский суд Москвы, в котором сослался на ответ из онкологического центра имени Блохина об отсутствии медицинских ограничений или противопоказаний, препятствующих Чекалиной посещать судебные заседания.

Ей назначены курсы химиотерапии с 13 марта по 17 июля 2026 года. В настоящее время обстоятельства, послужившие основанием для приостановления производства по делу, отпали, отметил источник агентства.

Суд 10 июля рассмотрит просьбу прокуратуры, а также вопрос об изменении места жительства Лерчек, так как у нее закончился договор аренды дома, адрес которого был указан при избрании ей меры пресечения.

Новое медицинское исследование подтвердило наличие онкозаболевания у Лерчек, сообщил ее адвокат Константин Третьяков. По настоянию прокуратуры после обращения возмущенной общественности блогерше провели повторную комплексную судебно-медицинскую экспертизу. Широкий резонанс вызвали посты Лерчек о силовой тренировке в спортзале во время проведения сеансов химиотерапии. При этом ранее она публиковала сведения о перенесенной операции по восстановлению позвоночника, разрушенного метастазами.

Суд над ней был приостановлен в марте из-за болезни. Блогершу отпустили из-под домашнего ареста.

Бывшего мужа Лерчек Артема Чекалина приговорили за вывод средств к семи годам лишения свободы.