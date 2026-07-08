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Силовые структуры
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17:18, 8 июля 2026Силовые структуры

Стало известно о планах переезда больной раком Лерчек

Суд 10 июля рассмотрит вопрос о переезде блогера Лерчек, она может участвовать в заседании
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Стало известно о планах переезда блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), находящейся под запретом определенных действий в рамках уголовного дела о выводе более 250 миллионов рублей из России. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд 10 июля рассмотрит вопрос об изменении места жительства, так как у нее закончился договор аренды дома, адрес которого был указан при избрании ей меры пресечения.

Новое медицинское исследование подтвердило наличие онкозаболевания у Лерчек, сообщил ТАСС ее адвокат Константин Третьяков. Однако специалисты онкоцентра разрешили больной раком четвертой степени участвовать в судебном процессе по своему уголовному делу, которое приостановили на время ее лечения.

Лерчек провели повторную комплексную судебно-медицинскую экспертизу по настоянию прокуратуры после обращения возмущенной общественности. Широкий резонанс вызвали посты Лерчек о силовой тренировке в спортзале во время проведения сеанса химиотерапии. При этом ранее она публиковала сведения о перенесенной операции по восстановлению позвоночника, разрушенного метастазами.

Суд над ней был приостановлен в марте из-за болезни. Блогершу отпустили из-под домашнего ареста.

Бывшего мужа Лерчек Артема Чекалина приговорили за вывод средств к 7 годам лишения свободы.

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