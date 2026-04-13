Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:56, 13 апреля 2026Силовые структуры

Бывшему мужу Лерчек огласили приговор

В Москве суд приговорил Чекалина к 7 годам колонии и штрафу в ₽194 млн
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Москве Гагаринский суд приговорил бывшего мужа блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Артема Чекалина к семи годам лишения свободы и штрафу в размере 194 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Чекалин признан виновным в выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

В своем последнем слове он сказал, что никаких документов в банк не предоставлял и искренне не считает себя виновным. Также Чекалин просил назначить ему условное наказание, потому что надо растить троих детей, мать которых смертельно больна.

Бывший муж Лерчек будет отбывать наказание в колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда.

Ранее Артем Чекалин перед вынесением приговора рассказал журналистам о слезах детей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok