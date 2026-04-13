Бывшему мужу Лерчек огласили приговор

В Москве суд приговорил Чекалина к 7 годам колонии и штрафу в ₽194 млн

В Москве Гагаринский суд приговорил бывшего мужа блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Артема Чекалина к семи годам лишения свободы и штрафу в размере 194 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Чекалин признан виновным в выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

В своем последнем слове он сказал, что никаких документов в банк не предоставлял и искренне не считает себя виновным. Также Чекалин просил назначить ему условное наказание, потому что надо растить троих детей, мать которых смертельно больна.

Бывший муж Лерчек будет отбывать наказание в колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда.

Ранее Артем Чекалин перед вынесением приговора рассказал журналистам о слезах детей.