14:49, 13 апреля 2026

Бывший муж Лерчек рассказал о слезах детей

Чекалин рассказал, что детям тяжело из-за его возможного приговора
Варвара Митина (редактор)

Бывший муж блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Артем Чекалин перед вынесением приговора рассказал журналистам о слезах детей. Кадры с блогером публикует Telegram-канал «112».

«Пришлось сказать детям, что, возможно, не вернусь домой», — говорит Чекалин на видео. По его словам, это вызвало слезы детей. Он также рассказал, что детям тяжело из-за болезни Лерчек. У Валерии завтра новый курс химиотерапии, добавил блогер. В конце экс-муж Лерчек подчеркнул, что невиновен.

10 апреля Чекалин выступил с последним словом в Гагаринском суде Москвы — он заявил о соблюдении требований российского законодательства и попросил в случае обвинительного приговора назначить ему условный срок. Он проходит по уголовному делу о незаконных валютных операциях на сумму свыше 250 миллионов рублей, которые были получены от продажи фитнес-марафонов блогера.

    Последние новости

    Кремль отказался поздравить Мадьяра с победой на выборах в Венгрии

    Продюсер назвал дату возвращения Пугачевой в Россию

    Российские войска ликвидировали украинского подполковника-националиста

    Названа незаметно ухудшающая осанку привычка

    Иран выступил с серьезным предупреждением

    Адвоката и юриста обвинили в хищении 41 миллиона рублей у известного российского блогера

    В Дагестане мужчина со словами «э, братва, завязывайте» разнял дерущихся ежиков

    Москвичам назвали время прихода первой весенней грозы

    В Иране назвали условия для новых переговоров с США

    В Кремле рассказали о росте товарооборота России и Индонезии

    Все новости
