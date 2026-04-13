Бывший муж Лерчек рассказал о слезах детей

Чекалин рассказал, что детям тяжело из-за его возможного приговора

Бывший муж блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Артем Чекалин перед вынесением приговора рассказал журналистам о слезах детей. Кадры с блогером публикует Telegram-канал «112».

«Пришлось сказать детям, что, возможно, не вернусь домой», — говорит Чекалин на видео. По его словам, это вызвало слезы детей. Он также рассказал, что детям тяжело из-за болезни Лерчек. У Валерии завтра новый курс химиотерапии, добавил блогер. В конце экс-муж Лерчек подчеркнул, что невиновен.

10 апреля Чекалин выступил с последним словом в Гагаринском суде Москвы — он заявил о соблюдении требований российского законодательства и попросил в случае обвинительного приговора назначить ему условный срок. Он проходит по уголовному делу о незаконных валютных операциях на сумму свыше 250 миллионов рублей, которые были получены от продажи фитнес-марафонов блогера.