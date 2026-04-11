Бывший муж Лерчек сделал новое заявление в суде

02:00, 11 апреля 2026

Бывший муж Лерчек Чекалин попросил условный срок по делу об афере
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Бывший муж известной блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Артем Чекалин выступил с последним словом в Гагаринском суде Москвы — он заявил о соблюдении требований российского законодательства и попросил в случае обвинительного приговора назначить ему условный срок. Об этом ТАСС сообщил участник процесса.

Чекалин проходит по уголовному делу о незаконных валютных операциях на сумму свыше 250 миллионов рублей, которые были получены от продажи фитнес-марафонов блогера.

По его словам, Чекалин также отметил, что если и совершал когда-либо ошибки, «то это было исключительно в интересах семьи».

Ранее стало известно, что суд приостановил уголовное дело о выводе из России более 250 миллионов рублей в отношении Валерии Чекалиной из-за болезни. Ее отпустили из-под домашнего ареста.

