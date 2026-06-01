Telegraph: Между Польшей и Украиной начался конфликт из-за решения Зеленского

Польша и Украина крупно поссорились из-за решения Владимира Зеленского присвоить элитному подразделению ВСУ — Отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций — почетного наименования «имени героев УПА» (УПА — Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России).

Известно, что на счету УПА — пособников Гитлера — множество преступлений в годы Второй мировой войны, включая Волынскую резню — массовое уничтожение польского населения в 1943 году.

В Польше сильно возмутились указом Зеленского, требуя прекратить поддержку Киева, а самого украинского президента лишить высшей награды страны.

Решение Зеленского назвали плевком в лицо полякам

Одним из первых среди крупных политиков отреагировал экс-премьер Польши Лешек Миллер. «Это открытый плевок в лицо каждому поляку, чьи дедушки, бабушки, дяди и тети были вырезаны топорами, вилами и пилами на Волыни и в Восточной Галиции», — высказался он, назвав решение Зеленского чествованием мясников, которые убивали беззащитных людей только за то, что они говорили по-польски и ходили в церковь.

Миллер также призвал польские власти перестать поддерживать президента Украины, задавшись вопросом, что более отвратительно: решение Зеленского или отсутствие реакции со стороны Варшавы. Слова политика были реакцией на пост польского журналиста о том, что Украина должна почувствовать последствия действий по пропаганде национализма.

Зеленский на церемонии перезахоронения главы ОУН (признана экстремистской и запрещена в России) Андрея Мельника и его жены Софии Федак-Мельник, 25 мая Фото: Офис президента Украины

К похожему призвал и депутат польского Сейма Влодзимеж Скалик — он предлагает прекратить финансирование Киева, закрыть аэропорт Жешув на юге страны, через который идет большая часть снабжения Украины западным оружием, а также пересмотреть миграционную политику и ужесточить контроль на польско-украинской границе. «И самое главное — необходимо перестать вмешиваться в эту войну. Это не наша война», — подчеркнул депутат.

Руководитель Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач призвал Зеленского извиниться и «объяснить всю эту напряженность». Он также обвинил польского премьер-министра Дональда Туска в оправдании прославления на Украине боевиков УПА. Тот, реагируя на скандал, призывал не ссориться из-за прошлого, иначе «кто-то другой выиграет будущее», призвав понять это президентов обеих стран.

А экс-президент Польши и нобелевский лауреат Лех Валенса рассказал, что снял с груди флаг Украины и не будет больше поддерживать Зеленского. «Зеленский, отмечая бандитов из УПА, ранил меня и всех погибших соотечественников», — объяснил Валенса, который почти с самого начала СВО часто появлялся на публике с большим круглым значком цветов флага Украины.

Глава МВД Польши Томаш Семоняк указал, что Зеленский этими действиями теряет доверие поляков. «Я не понимаю действий Зеленского. Это фатальная ошибка. Он должен учитывать такие вопросы (...). Его действия неприемлемы. Тот факт, что УПА, преступная организация, ответственная за расправы над поляками на Волыни, каким-либо образом почитается — это абсолютная катастрофа», — подчеркнул он. При этом Семоняк отметил, что Польше невыгодно разрывать отношения с Украиной или не поддерживать ее.

Зеленского собрались лишить высшей государственной награды Польши

Самого Зеленского призвали лишить высшей государственной награды Польши — ордена Белого Орла, которую три года назад вручил ему бывший польский лидер Анджей Дуда. К этому, в частности, призвали Скалик и лидер коалиции «Конфедерация польской короны» Гжегож Плачек.

Зеленский получает из рук Дуды орден Белого орла, 5 апреля 2023 года Фото: Kacper Pempel / Reuters

Первый посчитал, что Зеленский оскверняет этот орден, и если он останется среди лиц, удостоенных награды, то будет позорить список получивших ее. Второй указал, что «прославление формирования, ответственного за преступления против польского населения, не может остаться без внимания властей Республики Польша».

Сам же президент Польши Кароль Навроцкий официально предложил лишить Зеленского этой награды. Он сообщил, что одним из пунктов повестки ближайшего заседания капитулы (высший административный орган ордена), которое состоится 8 июня, предложил сделать отзыв у Зеленского ордена Белого орла.

Также Навроцкий отметил, что данный шаг украинского лидера показывает неготовность Украины к вступлению в Европейский союз. «К сожалению, президент Зеленский доказал, что Украина с точки зрения менталитета и прославления бандитов и убийц из Украинской повстанческой армии не готова стать частью европейской семьи», — подчеркнул он.

Кароль Навроцкий Фото: Kuba Stezycki / Reuters

МИД Польши, в свою очередь, вызвал посла Украины в Варшаве Василия Боднара, вручив ему ноту протеста.