Россиян призвали не сочетать майки-алкоголички с трениками

Стилист Владислав Лисовец призвал не сочетать майки-алкоголички с трениками

Российский стилист Владислав Лисовец рассказал, как составить модные образы с майками-алкоголичками. Его комментарий публикует «Газета.Ru».

По словам эксперта, данные предметы гардероба различных цветов находятся в тренде в течение трех последних лет. При этом он уточнил, что они выглядят стильно в сочетании с одеждой в классическом стиле, например пиджаками и брюками.

В свою очередь, эксперт призвал не комбинировать указанные вещи со спортивными нарядами. «Понятное дело, что носить нужно не с трениками, сандалиями и красным, скажем, лицом. Современная стрижка, модные очки, сумка, туфли, костюмные шорты или брюки, и алкоголичка — черная, серая, белая, вообще любая, — будет смотреться очень модно и у девушек, и у мужчин», — заявил Лисовец.

В мае Владислав Лисовец назвал необходимые модные вещи на лето 2026 года.

