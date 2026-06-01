Страна НАТО не захотела отказываться от российского газа

Bloomberg: Турция и Россия могут продлить соглашения о поставках газа после 2026 года

Турция и Россия обсуждают продление соглашений о поставках природного газа после 2026 года, так как срок действия текущих договоренностей истекает в конце декабря. Об этом сообщило Bloomberg.

Агентство процитировало министра энергетики Турции Алпарслана Байрактара, который пояснил, что речь идет о переговорах между турецкой государственной компанией Botas и российского ПАО «Газпром». Потенциальные объемы и сроки еще не согласованы.

Агентство напомнило, что ранее Анкара продлила два контракта с «Газпромом» на получение газа по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток».

До этого стало известно, что в I квартале 2026 года турецкая экономика смогла вырасти всего на 0,1 процента, хотя за три предыдущих месяца темпы составляли 0,4 процента. Полученный результат оказался хуже всех прогнозов, которые давали экономисты.

В мае Центральный банк Турции был вынужден пересмотреть цели по инфляции на фоне ценовой неопределенности на внутреннем рынке из-за масштабных перебоев в поставках ближневосточных энергоресурсов, вызванных войной в Иране.