Покинувшая Россию компания ушла с еще одного рынка

Handelsblatt: Bosch ушла с израильского исследовательского рынка

Компания Bosch стала первой крупной немецкой корпорацией, которая ушла с израильского рынка. Об этом сообщило издание Handelsblatt.

Речь идет о закрытии в Израиле двух исследовательских офисов. Как отметило издание, с одной стороны, это событие может показаться незначительным по сравнению с 20 000 сокращений рабочих мест, которые компания проводит в Германии.

Однако произошедшее стало первым случаем, когда крупная немецкая корпорация уходит с израильского исследовательского рынка после пандемии. Между тем Израиль считается одним из ведущих мировых технологических центров.

Израильские экономические аналитики склонны рассматривать ситуацию в первую очередь в контексте глобальных сокращений рабочих мест в компании Bosch. Однако, как пишет издание, возможно, свою роль сыграли и специфические для Израиля причины.

В конце января 2026 года компания Bosch признала, что не сможет в 2026 году добиться семипроцентной рентабельности и приготовилась к непростым временам.