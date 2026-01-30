Реклама

Экономика
14:13, 30 января 2026Экономика

Ушедший из России концерн приготовился к сложному году

Reuters: Bosch пришлось отказаться от надежды на 7-процентную рентабельность
Кирилл Луцюк

Фото: Maryam Majd / Reuters

Компания Bosch пришла к выводу, что не сможет в 2026 году добиться семипроцентной рентабельности, и приготовилась к непростым временам. Об этом сообщило агентство Reuters.

Пересмотреть планы компанию вынудили прогнозы о том, что в новом году не нужно ждать снижения издержек и конкурентного давления. По словам генерального директора Bosch Стефана Хартунга, в 2026 году в той же автомобильной промышленности борьба будет идти за каждый цент.

В свою очередь, финансовый директор компании Маркус Форшнер заявил о признаках, указывающих на замедление темпов роста мировой экономики. По его мнению, в 2026 году эффект от повышения тарифов проявится в полной мере.

В связи с этим агентство напомнило, что в 2025 году компания объявила о сокращении 13 тысяч рабочих мест, или около трех процентов от общей численности персонала, чтобы защитить рентабельность и обеспечить конкурентоспособность в условиях импортных пошлин и снижения цен, которые нанесли ущерб бизнесу.

В ноябре прошлого года Bosch столкнулась с перебоями в работе трех ее заводов из-за торгового спора вокруг производителя микросхем Nexperia.

