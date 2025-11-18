Экономика
17:29, 18 ноября 2025Экономика

У заводов покинувшей Россию компании начались перебои в работе

Reuters: Bosch столкнулась с перебоями в работе на трех заводах
Кирилл Луцюк

Фото: Andreas Gebert / Reuters

Немецкая компания Bosch столкнулась с перебоями в работе трех ее заводов из-за торгового спора вокруг производителя микросхем Nexperia. Об этом сообщило Reuters.

Проблемы на этих предприятиях уже сказались на положении тысяч рабочих. Речь идет о заводах в Ансбахе, Зальцгиттере и Браге. Дефицит поставок, спровоцированный ситуацией с Nexperia, вынудил руководство Bosch отправлять рабочих домой. Так, в Ансбахе в неоплачиваемый отпуск ушли 650 из 2500 сотрудников, а в Зальцгиттере — 300-400 человек из 1300.

Кроме того, на предприятии компании в Браге (Португалия) около 2500 из 3300 сотрудников либо были отправлены в неоплачиваемый отпуск, либо трудятся в условиях скорректированного рабочего времени.

До этого, 7 ноября, власти Нидерландов заявили о готовности вернуть контроль над производителем полупроводников Nexperia владельцам и топ-менеджерам компании. Однако в Амстердаме поставили условие: КНР должна разрешить экспорт микросхем с китайских фабрик. Решение о введении внешнего управления было принято голландскими властями для того, чтобы обеспечить достаточный запас собственных микросхем в условиях растущей международной торговой напряженности.

