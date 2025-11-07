Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:17, 7 ноября 2025Экономика

Нидерланды спустя месяц согласились вернуть взятое под контроль китайское производство

Bloomberg: Амстердам готов вернуть контроль над производителем микросхем из КНР
Дмитрий Воронин

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Правительство Нидерландов готово вернуть контроль над китайским производителям полупроводников Nexperia владельцам и топ-менеджерам компании. Об этом пишет Bloomberg, по данным источников которого власти страны согласны уже на следующей неделе отозвать внешнее управление над компанией при условии, что КНР разрешит экспорт микросхем с китайских фабрик.

Введенный Китаем в октябре запрет, об отмене которого идет речь, привел к протестам Германии, чья автомобильная промышленность зависит от его полупроводников. Параллельно Амстердам пошел на «крайне исключительные» меры, взяв под контроль Nexperia, принадлежащую китайской Wingtech Technology, чтобы обеспечить достаточный запас собственных микросхем в условиях растущей международной торговой напряженности.

Нидерланды отреагировали таким образом на ужесточение Пекином ограничений на экспорт редкоземельных элементов и магнитов, которое, как пишет агентство, теперь приостановили на год после торгового перемирия с Вашингтоном. Спустя менее месяца в правительстве королевства уже не держатся за последствия шага, предпринятого после обнаружения неких «острых сигналов о серьезных недостатках и действиях управления» в Nexperia.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сгорели заживо». В Дагестане вертолет рухнул на частный дом. Есть жертвы

    Собчак матом обратилась к Instagram после удаления ее фотографии с сыном

    Трампа призвали свергнуть Мадуро

    В России заговорили о «выжившем Пригожине»

    Названа распространенная ошибка при чистке зубов

    Зеленский отверг доброту Лукашенко

    Зеленский назвал условие для встречи с Путиным

    Российский авторынок обогнал европейские страны

    Раскрыт мотив расправы над другом Павла Дурова в ОАЭ

    Российская певица отреагировала на запрет шенгенских виз для россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости