Нидерланды спустя месяц согласились вернуть взятое под контроль китайское производство

Bloomberg: Амстердам готов вернуть контроль над производителем микросхем из КНР

Правительство Нидерландов готово вернуть контроль над китайским производителям полупроводников Nexperia владельцам и топ-менеджерам компании. Об этом пишет Bloomberg, по данным источников которого власти страны согласны уже на следующей неделе отозвать внешнее управление над компанией при условии, что КНР разрешит экспорт микросхем с китайских фабрик.

Введенный Китаем в октябре запрет, об отмене которого идет речь, привел к протестам Германии, чья автомобильная промышленность зависит от его полупроводников. Параллельно Амстердам пошел на «крайне исключительные» меры, взяв под контроль Nexperia, принадлежащую китайской Wingtech Technology, чтобы обеспечить достаточный запас собственных микросхем в условиях растущей международной торговой напряженности.

Нидерланды отреагировали таким образом на ужесточение Пекином ограничений на экспорт редкоземельных элементов и магнитов, которое, как пишет агентство, теперь приостановили на год после торгового перемирия с Вашингтоном. Спустя менее месяца в правительстве королевства уже не держатся за последствия шага, предпринятого после обнаружения неких «острых сигналов о серьезных недостатках и действиях управления» в Nexperia.