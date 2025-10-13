В Европе взяли под контроль китайского производителя полупроводников

Нидерланды взяли под контроль китайского производителя микросхем Nexperia

Правительство Нидерландов пошло на «крайне исключительные» меры, взяв под контроль китайского производителя полупроводников Nexperia, чтобы обеспечить достаточный запас собственных микросхем в условиях растущей международной торговой напряженности. Об этом со ссылкой на заявление властей европейской страны сообщает CNBC.

В кабмине, в частности, заявили, что решение направлено на предотвращение положения дел, при котором товары, производимые компанией, «станут недоступными в чрезвычайной ситуации».

Также в правительстве уточнили, что пошли на этот шаг после обнаружения неких «острых сигналов о серьезных недостатках и действиях управления» в Nexperia, представлявших «угрозу преемственности и сохранению важнейших технологических знаний и возможностей на территории Нидерландов и Европы».

Продукция Nexperia используется в автомобильной промышленности, бытовой электронике и других отраслях, что делает ее жизненно важной для поддержания технологических цепочек поставок, напоминает издание, отмечая, что Нидерланды отреагировали таким образом на ужесточение Пекином ограничений на экспорт редкоземельных элементов и магнитов.

Президент США Дональд Трамп на фоне этого снова заговорил о резком росте пошлин на товары из Китая, который является основным мировым производителем редкоземов, оказывающим влияние в том числе на производство Западом чипов.

В сентябре сообщалось, что в связи с ограничениями поставок из Китая германий — редкий металл, используемый в том числе при производстве реактивных истребителей, — подорожал с 2023 года в пять раз.

