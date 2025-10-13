Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:06, 13 октября 2025Экономика

В Европе взяли под контроль китайского производителя полупроводников

Нидерланды взяли под контроль китайского производителя микросхем Nexperia
Дмитрий Воронин

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Правительство Нидерландов пошло на «крайне исключительные» меры, взяв под контроль китайского производителя полупроводников Nexperia, чтобы обеспечить достаточный запас собственных микросхем в условиях растущей международной торговой напряженности. Об этом со ссылкой на заявление властей европейской страны сообщает CNBC.

В кабмине, в частности, заявили, что решение направлено на предотвращение положения дел, при котором товары, производимые компанией, «станут недоступными в чрезвычайной ситуации».

Также в правительстве уточнили, что пошли на этот шаг после обнаружения неких «острых сигналов о серьезных недостатках и действиях управления» в Nexperia, представлявших «угрозу преемственности и сохранению важнейших технологических знаний и возможностей на территории Нидерландов и Европы».

Продукция Nexperia используется в автомобильной промышленности, бытовой электронике и других отраслях, что делает ее жизненно важной для поддержания технологических цепочек поставок, напоминает издание, отмечая, что Нидерланды отреагировали таким образом на ужесточение Пекином ограничений на экспорт редкоземельных элементов и магнитов.

Президент США Дональд Трамп на фоне этого снова заговорил о резком росте пошлин на товары из Китая, который является основным мировым производителем редкоземов, оказывающим влияние в том числе на производство Западом чипов.

В сентябре сообщалось, что в связи с ограничениями поставок из Китая германий — редкий металл, используемый в том числе при производстве реактивных истребителей, — подорожал с 2023 года в пять раз.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российская подлодка всплыла у берегов Франции. Как она там оказалось и почему это встревожило НАТО?

    В РФС высказались о расследовании инцидента с обвинениями в расизме капитана «Краснодара»

    На детской площадке в Москве нашли мертвым подростка

    Власти озвучили меры поддержки российских металлургов

    Допрос исполнителя теракта в Москве попал на видео

    Россиянин вернулся с СВО и остался без дома

    Стало известно о продвижении ВС России близ Волчанска

    Проктолог оценила эффективность популярных методов борьбы с геморроем

    В России решили упростить жизнь компаниям в кризисе

    Больной раком Карл III вызвал беспокойство у придворных

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости