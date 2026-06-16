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02:07, 16 июня 2026Бывший СССР

Силовики заявили о пропаже обслуживающих самолеты ВСУ техников

РИА Новости: В Сумской области массово пропадают техники, обслуживающие самолеты ВСУ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В Сумской области массово пропадают «без вести» военнослужащие военно-воздушных сил (ВВС), в том числе техники, обслуживающие самолеты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Военнослужащие вспомогательных частей ВВС Украины продолжают массово пропадать "без вести" в Краснопольском районе Сумской области. В штурмовые группы отправляют непосредственно техников, обслуживавших ранее украинскую авиацию», — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что элитный полк ВСУ понес серьезные потери в Сумской области. Об этом свидетельствует анализ некрологов.

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