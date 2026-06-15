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08:31, 15 июня 2026Бывший СССР

Элитный полк ВСУ понес серьезные потери в Сумской области

Советник Иванников: Элитный полк «Скала» ВСУ несет потери в Сумской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Элитный полк Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Скала» несет серьезные потери в Сумской области. Об этом в интервью aif.ru рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

По его словам, об этом свидетельствует анализ некрологов погибших украинских военнослужащих. Он уточнил, что полк изначально создавался как прорывной. Однако сейчас большую часть данного подразделения составляют принудительно мобилизованные заключенные, поскольку Запад попросил Киев сократить количество заключенных.

Иванников добавил, что набранных из числа заключенных бойцов ВСУ не обучают. Кроме того, их не снабжают необходимым оружием, бронежилетами и касками.

Ранее источник в силовых структурах рассказал, что первая отдельная бригада специального назначения ВСУ имени Ивана Богуна понесла большие потери в районе Бачевска под Сумами. Данное тактическое соединение в составе Сухопутных войск ВСУ было сформировано в марте 2022 года в городе Житомир.

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