РИА Новости: Элитная 1-я бригада спецназа ВСУ понесла большие потери под Сумами

Первая отдельная бригада специального назначения Вооруженных сил Украины (ВСУ) имени Ивана Богуна понесла большие потери под Сумами. Об этом РИА Новости заявили в российских силовых структурах.

Как уточнил собеседник агентства, согласно анализу некрологов, элитная бригада понесла потери в районе Бачевска в Сумской области.

Отмечается, что это тактическое соединение в составе Сухопутных войск ВСУ было сформировано в марте 2022 года в городе Житомир.

Ранее сообщалось, что элитная 78-я отдельная десантно-штурмовая бригада (ОДШБр) ВСУ понесла большие потери у Кондратовки в Сумской области. Родственники жаловались, что по «неизвестным причинам» их близкие пропадают без вести уже после эвакуации с линии боевого соприкосновения.