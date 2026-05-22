08:40, 22 мая 2026

Стало известно о больших потерях в рядах элитных штурмовиков ВСУ

Элитная 78-я ОДШБр ВСУ несет большие потери у Кондратовки Сумской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Элитная 78-я отдельная десантно-штурмовая бригада (ОДШБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) несет большие потери у Кондратовки Сумской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«В Кондратовке существенные потери несет элитная 78-я ОДШБр ВСУ. Родственники украинских националистов жалуются, что по "неизвестным причинам" их близкие пропадают без вести уже после эвакуации с линии боевого соприкосновения», — рассказал собеседник агентства.

В начале мая сообщалось об активном продвижении российских войск в Сумской области. Отмечалось, что российские войска смогли расширить зону контроля в Кондратовке и на соседних участках фронта.

Ранее стало известно, что 158-я отдельная механизированная бригада ВСУ для «золотой молодежи» несет существенные потери в Сумской области. Как сообщили силовики, это подтверждается некрологами.

