13:29, 6 мая 2026Бывший СССР

Стало известно об активном наступлении ВС России в Сумской области

ВС России активно наступают в Кондратовке в Сумской области
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Вооруженные силы (ВС) России активно наступают в Сумской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

Уточняется, что российские военные продвигаются в районе Кондратовки. Также армии РФ удалось расширить зону контроля на соседних участках фронта.

2 мая стало известно, что ВС России взяли под контроль еще один населенный пункт в Сумской области. Речь шла о Мирополье.

Также сообщалось о значительных потерях среди «элиты» ВСУ в Сумской области. Отмечалось, что их понесла 78-я отдельная десантно-штурмовая бригада (ОДШБр) ВСУ в боях за Кондратовку.

