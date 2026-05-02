Армия России взяла Мирополье в Сумской области

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль еще один населенный пункт в Сумской области. Об этом заявило Минобороны РФ в Telegram.

Уточняется, что речь идет о селе Мирополье.

«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над населенным пунктом Мирополье в Сумской области», — сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно о значительных потерях среди «элиты» ВСУ в Сумской области. Они фиксировались в 78-й десантно-штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) в боях за Кондратовку.