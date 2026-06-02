Индия начала скупать все больше российской нефти

Эксперт Бхадаурия: Индия стала покупать больше нефти у России из-за конфликта в Иране

Индия начала покупать больше российской нефти и планирует делать это в дальнейшем. Закупки выросли на фоне кризиса в Ормузском проливе, об этом рассказал ТАСС директор центра стратегических исследований и моделирования Объединенного института оборонных исследований страны Ракеш Бхадаурия.

По его словам, 70-80 процентов потребности в энергии государство закрывает с помощью испорта, а РФ всегла выступала в качестве основного поставщика.

«Торговый оборот РФ и Индии в 2025 году превысил 65 миллиардов долларов. Из-за санкций он мог иметь кратковременный спад, но затем, после кризиса в Иране, снова вырос, и сейчас мы покупаем гораздо больше нефти у России и будем покупать в дальнейшем», — спрогнозировал эксперт.

Бхадаурия уточнил, что блокада Ормузского пролива повлияла только на поставки СПГ в Индию и не затронула нефть. Этот сжиженный природный газ необходим стране для бытовых целей и промышленности, и теперь она его не получает.

Ранее замещение российской нефти признали опасным для Индии. Удлинение логистических маршрутов и потеря российского дисконта, достигавшего 20 долларов за баррель, приведут к росту инфляции и давлению на национальную валюту.