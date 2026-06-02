ПМЭФ назвали способным помочь росту российского фондового рынка

Инвестстратег Бахтин: ПМЭФ может поддержать российский фондовый рынок

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который пройдет на текущей неделе, может оказать поддержку российскому фондовому рынка, считает инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин. Его комментарий поступил «Ленте.ру».

«Впервые за несколько лет в нем официально примет участие представитель США», — напомнил специалист, отметив, что позитивные новости с ПМЭФ способны помочь росту индекса Мосбиржи, который 1 июня «вернулся к околонулевым изменениям».

Накануне показатель вырос на 0,17 процента, до 2570,04 пункта. Он по-прежнему колеблется вблизи уровней, близких к полугодовым минимумам и остается под давлением.

Ранее стало известно, что помимо посланника американского президента на ПМЭФ приедут и предприниматели из ФРГ. «Хотим сохранить экономический мост с Россией и защитить немецкие активы в России на сумму более 100 миллиардов евро», — отметил в связи с этим глава правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиаса Шеппа.