Российский «Терминатор» стал «Спиридоном»

УВЗ: БМПТ «Терминатор» переименовали в «Спиридона»

Новая российская боевая машина поддержки танков (БМПТ), известная как «Терминатор», будет переименована в «Спиридон». Об этом ТАСС рассказали в концерне «Уралвагонзавод» (УВЗ).

В компании отметили, что поменять имя попросили заводчане и экипажи БМПТ. «Ее нарекли "Спиридоном" — именем, сочетающим в себе героический и духовный смыслы», — сказали в концерне.

Там добавили, что «новое имя возвращает нашу военную технику к русским духовным ценностям и исторической правде, к именам защитников родной земли».

В мае газета «Известия» рассказала, что в будущем российским БМПТ потребуется необитаемый модуль.

В октябре агентство сообщило, что российскую БМПТ «Терминатор» в ходе организованного УВЗ конкурса предложили не переименовывать.

В июне УВЗ, входящий в концерн «Ростех», решил переименовать БМПТ «Терминатор», название которой не соответствует отечественным традициям именования военной техники.