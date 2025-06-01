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15:12, 1 июня 2025Наука и техника

В России решили переименовать «Терминатора»

ТАСС: Новое название для БМПТ «Терминатор» выберут по средствам голосования
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Константин Морозов / РИА Новости

«Уралвагонзавод» (УВЗ), входящий в концерн Ростех, решил переименовать боевую машину поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Об этом в пресс-службе компании сообщили ТАСС.

В концерне отметили, что по мнению многих историков и экспертов существующее название боевой машины не соответствует отечественным традициям именования военной техники. «Название "Терминатор" появилось довольно спонтанно более 10 лет назад и было растиражировано в СМИ», — пояснила пресс-служба.

Уточняется, что новое имя для боевой машины выберут посредством народного голосования. До 1 июля завод будет принимать все предложения на электронную почту. Затем лучшие варианты вынесут для открытого голосования в Telegram-канале концерна.

Презентовать новое название БМПТ планируется в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2025», резюмировали в пресс-службе.

Ранее работа боевого лазера российского спецназа «Кочевник» попала на видео. Сообщается, что такой тип вооружения стал эффективным способом уничтожения украинских беспилотников в зоне проведения СВО.

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