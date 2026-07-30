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03:02, 30 июля 2026Россия

Митрополит Иларион заявил об отсутствии его отпечатков на пакетиках с наркотиками

ТАСС: В Чехии не обнаружили отпечатков митрополита Илариона на пакетиках с наркотиками
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Чешская полиция, задержавшая в мае митрополита Илариона и его видеооператора по подозрению в хранении запрещенных веществ, не нашла отпечатков пальцев на найденных пакетиках. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил митрополит, на днях правоохранители сказали его адвокату в Чехии, что никакой связи между пакетиками с наркотиками и пассажирами машинами найдено не было. Оказалось, что единственные отпечатки пальцев, которые обнаружены на пакетиках, были те, что принадлежали сотруднику полиции, который заявил об их обнаружении.

Иларион подчеркнул, что данный факт говорит сам за себя, поскольку полицейский не имел при себе перчаток. Кроме того, видеосъемка не велась, никаких понятых и свидетелей не было. Его и двух пассажиров на время досмотра автомобиля увели в здание автозаправки.

Ранее стало известно, что патриарх Московский и Всея Руси Кирилл назначил местом служения митрополита Илариона Крестовоздвиженский Иерусалимский ставропигиальный женский монастырь. Прошлый указ патриарха о направлении митрополита в Бразилию приостановлен.

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