Женщина пришла в ярость и сняла трусы на людях

В США женщина пришла в ярость из-за отказа бесплатно отдать ей йогурт и обнажила ягодицы

В США женщина обнажила ягодицы и гениталии на людях после того, как ей отказались бесплатно дать замороженный йогурт. Об этом сообщает News12 New Jersey.

Инцидент произошел 21 июля в кафе быстрого обслуживания 16 Handles в городе Монтклэр. Женщина зашла внутрь, взяла стаканчик замороженного йогурта и заявила, что у нее нет денег, чтобы заплатить. Когда сотрудники кафе сказали, что не могут отдать ей товар бесплатно, посетительница пришла в ярость, вышла на улицу, подошла к витрине и, повернувшись спиной к стеклу, обнажила ягодицы.

На этом американка не остановилась: она развернулась, сняла трусы и продемонстрировала сотрудникам гениталии. Правонарушительницу пока не нашли.

Ранее сообщалось, что в Канаде бывший пастор продемонстрировал пенис в продуктовом магазине. В это время в зале находились дети.