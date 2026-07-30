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04:20, 30 июля 2026Бывший СССР

«Двери не закрыты». Бывший министр Украины Федоров намекнул на возможность своего возвращения и раскрыл причины отставки

Экс-министр обороны Украины Федоров заявил, что двери для его возвращения не закрыты
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kaniuka Ruslan / Globallookpress.com

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров допустил свое возвращение, но отказался занимать «декоративную должность». На эту тему он высказался в интервью изданию «Украинская правда».

Федоров отметил, что «двери еще не закрыты», поскольку финального разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским пока не было. Однако он подчеркнул, что не согласен на любой пост.

Я сказал, что имею определенное видение того, что делать дальше, и, где бы я ни был, буду следовать этому видению. Но занимать какую-то декоративную должность не буду

Михаил Федоровэкс-глава Минобороны Украины

Экс-министр уточнил, что не выдвигал никакого ультиматума, а покинул свой пост вместе с правительством. При этом, по его мнению, решение о роспуске правительства могло быть прикрытием для его увольнения.

Как полагает Федоров, его отставка связана с сопротивлением в Минобороны, в частности, с изменениям в закупках и тендерах, а не с конфликтом с бывшим главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александром Сырским.

Федоров отказался от поста вице-премьера Украины

Экс-глава Минобороны ранее отверг предложение Зеленского занять должность вице-премьера страны по военным инновациям. Свой отказ он аргументировал тем, что сейчас есть лишь три должности, которые влияют на ход боевых действий: президент, министр обороны и главнокомандующий. Федоров подчеркнул, что не согласен ни на один пост, кроме своего прошлого.

Тем временем появилась информация, что бывший министр может планировать избираться на президентский пост. По словам высокопоставленного источника издания Times, его поведение похоже на «предвыборную кампанию».

При этом в окружении Федорова утверждают, что он не собирается запускать собственный политический проект, а может заняться бизнесом или работать в оборонных аналитических центрах.

На Украине продолжаются протесты в поддержку Федорова

Украинцы продолжают выходить на митинги с призывом восстановить экс-главу Минобороны в должности — это остается главным требованием демонстрантов. Протесты начались 16 июля после того, как Федоров был отправлен в отставку.

Несмотря на это, в окружении Зеленского ожидают, что протесты за возвращение Федорова на должность министра обороны постепенно утихнут. Как сообщили источники РБК-Украина, президент не планирует выполнять требование митингующих.

Однако стало известно, что Федоров готовит марш на офис Зеленского. Отмечалось, что сторонники экс-министра понимают ограниченность ресурсов и собираются усилить давление.

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