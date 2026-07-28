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10:44, 28 июля 2026Бывший СССР

Раскрыта реакция Зеленского на протесты за возвращение Федорова

РБК-Украина: В окружении Зеленского ожидают, что протесты за возвращение Федорова утихнут
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

В окружении президента Украины Владимира Зеленского ожидают, что протесты за возвращение Михаила Федорова на должность министра обороны постепенно утихнут. Об этом со ссылкой на источники сообщает РБК-Украина.

«В целом собеседники в президентской команде считают, что со временем протесты утихнут», — говорится в публикации.

При этом собеседники издания утверждают, что после отставки главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского Зеленский не планирует выполнять второе требование протестующих о возвращении Федорова.

Ранее Зеленский назвал причину увольнения Федорова и Сырского. По его словам, к такому решению его подтолкнуло отсутствие единства между командованием ВСУ и министерством обороны.

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