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11:32, 28 июля 2026Россия

Опубликованы кадры последствий атаки ВСУ на Московскую область

Глава Чехова опубликовал кадры последствий удара ВСУ по жилому дому в Московской области
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Михаил Собакин | Чехов»

В сети появились кадры последствий удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по многоквартирному дому в подмосковном Чехове. Фото опубликовал глава муниципального округа Михаил Собакин в Telegram-канале.

На снимке, который выложил Собакин, видно, что украинский дрон попал в фасад многоэтажного дома. После удара на стене остался большой черный след от взрыва. Кроме того, рядом с местом, куда попал беспилотник, выбило окна.

Собакин уточнил, что в результате удара никто не пострадал. Повреждения получили две квартиры дома.

В ночь на 28 июля ВСУ атаковали дронами Московскую область. Как сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, в Чехове беспилотник попал в многоквартирный дом на улице Земской. По информации чиновника, силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили несколько десятков беспилотников над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны.

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