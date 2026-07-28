В четырех регионах России возбудили дела из-за роста цен на бензин

ФАС возбудила антимонопольные дела в четырех регионах из-за резкого роста цен на бензин

Территориальные управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России возбудили антимонопольные дела по факту необоснованного повышения оптовых и розничных цен на бензин в четырех регионах России. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Нижегородской области нарушения выявлены у предпринимателя, который реализует топливо на АЗС под брендом ESCO и ряде заправок под брендом «Газпромнефть» по франшизе. Поводом для дела стал резкий рост цен на бензин АИ-92 и АИ-95.

Пермское управление ФАС обратило внимание на повышение цен в сети АЗС «Ликом», которая занимает «доминирующее положение в ряде муниципальных образований». В Республике Коми дела по признакам установления «монопольно высоких цен на бензин» возбуждены в отношении ООО «Движение-Коми» и ООО «Компания 2000».

Новосибирское УФАС отреагировало на признаки картеля на оптовом рынке топлива при реализации бензина АИ-92 и АИ-95. На него указывала согласованная практика продажи товара по разным ценам в зависимости от покупателя. В нарушении обвиняются ООО «ГК Альянс» и ООО «Стрежтранссервис».

Еще в четырех регионах управления ФАС выдали предупреждения по поводу соответствующих нарушений, их неисполнение приведет к антимонопольному делу.

На прошлой неделе ведомство сообщило о возбуждении 15 антимонопольных дел против нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов. Также по признакам нарушения антимонопольного законодательства хозяйствующим субъектам были выданы 38 предупреждений.