В Кремле рассказали о референдуме в Армении после разговора Путина и Пашиняна

Песков: Армения не назвала точные сроки референдума о вступлении в ЕС

Официальный Ереван не назвал точные сроки референдума о вступлении в Европейский союз (ЕС) в ходе разговора президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Нет, точных сроков названо не было, но тем не менее была подчеркнута необходимость скорейшего проведения такого референдума. Это очень важно», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

27 июля Владимир Путин и Никол Пашинян провели телефонный разговор, в ходе которого лидеры обсудили внешнеполитическое будущее Армении и двусторонние торговые отношения.

В мае на саммите Евразийского экономичского союза (ЕАЭС) лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии выпустили заявление о необходимости провести референдум о будущем Армении. В тексте документа также указано, что члены Евразийского межправительственного совета (орган ЕАЭС, состоящий из премьер-министров стран-участниц) в декабре 2026 года доложат о возможных последствиях приостановки в отношении Армении действия договора об участии в ЕАЭС.