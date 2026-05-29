Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:39, 29 мая 2026Бывший СССР

В ЕАЭС приняли заявление по Армении

Ушаков: Лидеры ЕАЭС приняли заявление по Армении
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) приняли заявление по Армении. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Принято заявление четырех руководителей», — отметил он.

Саммит ЕАЭС проходит в Астане 28 и 29 мая. Мероприятие приурочено к годовщине подписания Договора о создании ЕАЭС, которое состоялось 29 мая 2014 года.

После заморозки своего членства в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Ереван постепенно начал курс на сближение с Европейским союзом (ЕС). Россия же не раз обращалась к армянским властям с призывом как можно скорее определиться между членством страны либо в ЕС, либо в ЕАЭС.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не поехал на саммит ЕАЭС в Астану.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России пригрозил Румынии ответом

    Людям старше 50 лет дали несколько советов для здоровья суставов

    В России нашли способ ускорить заживление ожогов

    В Турции в ДТП с туристическим автобусом пострадали 16 человек

    Рублев вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

    Методы воспитания сына довели россиянку до статьи

    В России начались продажи нового компакт-кросса Kia

    МИД Польши возмутился героизацией бандеровцев на Украине

    Стало известно об атаке БПЛА в Черном море

    Полковник в отставке назвал цель беспилотников в Прибалтике, Польше и Румынии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok