В ЕАЭС приняли заявление по Армении

Лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) приняли заявление по Армении. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, передает РИА Новости.
«Принято заявление четырех руководителей», — отметил он.
Саммит ЕАЭС проходит в Астане 28 и 29 мая. Мероприятие приурочено к годовщине подписания Договора о создании ЕАЭС, которое состоялось 29 мая 2014 года.
После заморозки своего членства в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Ереван постепенно начал курс на сближение с Европейским союзом (ЕС). Россия же не раз обращалась к армянским властям с призывом как можно скорее определиться между членством страны либо в ЕС, либо в ЕАЭС.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян не поехал на саммит ЕАЭС в Астану.