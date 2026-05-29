В ЕАЭС приняли заявление по Армении

Ушаков: Лидеры ЕАЭС приняли заявление по Армении

Лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) приняли заявление по Армении. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Принято заявление четырех руководителей», — отметил он.

Саммит ЕАЭС проходит в Астане 28 и 29 мая. Мероприятие приурочено к годовщине подписания Договора о создании ЕАЭС, которое состоялось 29 мая 2014 года.

После заморозки своего членства в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Ереван постепенно начал курс на сближение с Европейским союзом (ЕС). Россия же не раз обращалась к армянским властям с призывом как можно скорее определиться между членством страны либо в ЕС, либо в ЕАЭС.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не поехал на саммит ЕАЭС в Астану.