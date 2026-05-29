17:58, 29 мая 2026Моя страна

Россиянин выиграл 120 тысяч рублей и стал лучшим сварщиком в Курганской области

Ura.ru: Россиянин Егор Романенко стал лучшим сварщиком в Курганской области
Мария Винар

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Сотрудник завода «Курганхиммаш» Егор Романенко стал лучшим сварщиком в Курганской области. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на Кадровый центр региона.

Также в рамках этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства россиянин выиграл 120 тысяч рублей. После победы он отправится в сентябре в Пермь, чтобы представить родной регион на федеральном этапе.

Отмечается, что второе место в конкурсе занял работник учебного центра Курганстальмоста Андрей Каблуко, а третье — специалист Курганского завода химического машиностроения Илья Савченко. Они получат по 80 и 50 тысяч рублей соответственно.

Ранее лучший сварщик России Валентин Ольховский из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) раскрыл размер своей зарплаты.

