Россиянин выиграл 120 тысяч рублей и стал лучшим сварщиком в Курганской области

Сотрудник завода «Курганхиммаш» Егор Романенко стал лучшим сварщиком в Курганской области. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на Кадровый центр региона.

Также в рамках этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства россиянин выиграл 120 тысяч рублей. После победы он отправится в сентябре в Пермь, чтобы представить родной регион на федеральном этапе.

Отмечается, что второе место в конкурсе занял работник учебного центра Курганстальмоста Андрей Каблуко, а третье — специалист Курганского завода химического машиностроения Илья Савченко. Они получат по 80 и 50 тысяч рублей соответственно.

