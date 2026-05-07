Лучший сварщик России раскрыл размер зарплаты

Лучший сварщик России из ХМАО Ольховский получает 200 тысяч рублей в месяц

Победитель всероссийского конкурса сварщиков Валентин Ольховский из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) раскрыл размер своей зарплаты. Об этом он рассказал в подкасте заместителя гендиректора компании «Газпром трансгаз Сургут» Дмитрия Таранова.

По его словам, сварщик шестого разряда может получать до 200 тысяч рублей без учета премий и дополнительных выплат. При этом Ольховский рассказал, что в начале карьеры его доход составлял около 50-70 тысяч рублей. Однако после того, как он перешел в структуру «Газпрома», зарплата существенно выросла.

«Это хороший пример того, как сегодня растут зарплаты у квалифицированных рабочих. При нужных навыках человек может выйти на доход около 200 тысяч рублей в месяц», — подчеркнул лучший сварщик России.

В октябре 2024 года жительница Екатеринбурга Александра Колмакова, ставшая самым лучшим официантом России, также раскрыла свой заработок. По ее словам, в среднем за смену в ресторане ей удавалось заработать 2,5-3,5 тысячи рублей на чаевых.

