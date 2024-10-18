Назван самый лучший официант России

Александра Колмакова из Екатеринбурга стала лучшей официанткой России

Представители сервиса «Нетмонет» назвали самого лучшего официанта России. Соответствующий комментарий попал в распоряжение Ura.ru.

Так, первое место в рейтинге заняла жительница Екатеринбурга Александра Колмакова. В последнем квартале россиянка собрала больше всех положительных отзывов, а также вошла в топ-рейтинг «Отличники». При этом всего в рейтинге числилось более 100 тысяч работников ресторанной сферы.

Официантка рассказала, что главное в ее работе — это искренний подход к людям. По ее словам, в среднем за смену в ресторане, где она работает, ей удается заработать 2,5-3,5 тысяч рублей на чаевых.

Уточняется, что девушка работает в данной сфере с 16 лет и считает, что в своей деятельности нужно уметь предугадывать желание гостя. При этом в ее планах организовать большое путешествие и создать свой модный бренд.

Ранее сообщалось, что фотограф Анна Агафонцева из Перми готовится к уникальному проекту, в рамках которого установит мировой рекорд.