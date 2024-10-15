Россиянка установит уникальный мировой рекорд по фотографии

Фотограф из Перми снимет 1000 людей за 12 часов для мирового рекорда

Пермский фотограф Анна Агафонцева готовится к уникальному проекту, в рамках которого установит мировой рекорд. Об этом сообщает KP.RU.

Россиянка рассказала, что за 12 лет работы успела снять тысячи людей из самых разных стран и призналась, что для нее главное в фотографиях — это люди. «Теперь я хочу создать громкую историю про наш родной город Пермь. В этом проекте я могу не только установить мировой рекорд, но и объединить людей», — отметила она.

По словам Анны, она собирается сфотографировать тысячу человек за 12 часов. Весь день фотограф будет делать портреты горожан. Принять участие в мероприятии смогут все желающие. Новый мировой рекорд россиянка планирует поставить 27 сентября в ТРЦ «Планета».

Отмечается, что на основе получившихся снимков создадут видеоролик о горожанах. «Это история, которая объединяет наш город и показывает, какие крутые люди живут в Перми», — заключила фотограф.

Ранее сообщалось, что новый рекорд Тамбовской области установил российский пенсионер. 65-летний житель региона за четыре минуты выполнил 124 отжимания от скамьи в упоре лежа. При этом пенсионер выполнил сгибание и разгибание рук после того, как пробежал восемь километров.

