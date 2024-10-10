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16:16, 10 октября 2024Моя страна

Российский пенсионер установил новый рекорд Тамбовской области

65-летний пенсионер из Мордово установил рекорд Тамбовской области по отжиманиям

Кадр: страница Валерия Малюкова в «Одноклассниках»

Новый рекорд Тамбовской области установил российский пенсионер Валерий Малюков. Об этом сообщает местное новостное издание «Новая жизнь».

65-летний житель поселка Мордово за четыре минуты выполнил 124 отжимания от скамьи в упоре лежа. При этом, подчеркивает издание, пенсионер выполнил сгибание и разгибание рук после того, как пробежал восемь километров.

По словам рекордсмена, региональный рекорд в отжиманиях от скамьи среди мужчин 60-65 лет — 99 раз. «А в возрасте 65-70 лет рекорда в этом нормативе нет. Я решил восполнить этот пробел», — отметил Валерий.

Ранее хрупкая россиянка завоевала звание чемпионки Азии и установила рекорд России в жиме лежа со штангой. 23-летней Дарье Ломацкой из Оренбурга удалось взять в жиме лежа вес в 170 килограммов. При этом спортсменка участвовала в соревнованиях в весовой категории до 63 килограммов.

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