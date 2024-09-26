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00:08, 26 сентября 2024Моя страна

Хрупкая девушка из России установила рекорд со штангой в Азии

23-летняя жительница Оренбурга стала чемпионкой Азии в жиме лежа со штангой

Фото: @d_lomatskaya

Россиянка завоевала звание чемпионки Азии и установила рекорд России в жиме лежа со штангой. Об этом сообщает портал Orenday.

По информации источника, 23-летней Дарье Ломацкой из Оренбурга удалось взять в жиме лежа вес в 170 килограммов. При этом спортсменка участвовала в соревнованиях в весовой категории до 63 килограммов.

Как уточняет портал, хрупкая девушка начла заниматься пауэрлифтингом с 12 лет, а в 16 лет она уже ставила свои первые рекорды. «В свое время ее в зал привел брат, чтобы девушка немного сбавила в весе. Но тренер Виталий Бровков увидел в спортсменке потенциал», — говорится в материале.

С 2017 года Ломацкая является рекордсменкой России, Европы и мира. При этом мировые рекорды юной спортсменки не побиты с 2019 года.

Ранее сообщалось, что учитель из Тюменского района Тюменской области Азамат Бектасов дважды установил мировой рекорд и рекорд России. Преподаватель истории и обществознания поднял снаряд весом 60,4 килограмма 448 раз правой рукой.

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      Марк Успенский
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