Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
14:39, 25 сентября 2024Моя страна

Российский учитель дважды установил мировой рекорд

Учитель из Тюменской области дважды установил мировой рекорд
Азамат Бектасов

Азамат Бектасов. Кадр: План пауэрлифтера / YouTube

Учитель из Тюменского района Тюменской области Азамат Бектасов дважды установил мировой рекорд и рекорд России. Об этом сообщает Rayon72.ru.

Педагог ведет уроки истории и обществознания в Боровской школе, а также уже пять лет занимается гиревым экстримом. Недавно он участвовал во Всемирных играх кочевников в Астане. Бектасов поднял снаряд весом 60,4 килограмма 448 раз правой рукой и установил второй мировой рекорд. У педагога за плечами также рекорд России.

По словам Бектасова, он старается мотивировать молодежь своими достижениями. «Ребята смотрят, интересуются и хотят делать что-то подобное», — поделился он.

Ранее сообщалось, что жительница Калининграда София Батракова сделала сальто в прыжке с горы и прославилась в сети. 75-летняя россиянка впервые покорила вершину в Карачаево-Черкесии, прыгнув с кавказской Ахмет-горы, высота которой составляет 240 метров, с веревкой.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны Украины анонсировало новые операции за пределами страны

      Семье Тепляковых с детьми-вундеркиндами выдали миллионы рублей на покупку жилья

      Посол России раскрыл последствия подрывов «Северных потоков» на отношения с Германией

      Германия сообщила о выданных ордерах на арест по делу подрыва «Северных потоков»

      Раскрыт вред невесомости для сердца

      Россиянам рассказали о последствиях просрочки по кредитам

      Тарпищев опроверг возможную смену гражданства российской теннисисткой

      Российский промышленный центр попал в топ-5 городов с самым чистым воздухом

      Глава Минэкономразвития рассказал о борьбе с инфляцией в России

      Лепс назвал 18-летнюю невесту женой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше