Российский учитель дважды установил мировой рекорд

Учитель из Тюменской области дважды установил мировой рекорд

Учитель из Тюменского района Тюменской области Азамат Бектасов дважды установил мировой рекорд и рекорд России. Об этом сообщает Rayon72.ru.

Педагог ведет уроки истории и обществознания в Боровской школе, а также уже пять лет занимается гиревым экстримом. Недавно он участвовал во Всемирных играх кочевников в Астане. Бектасов поднял снаряд весом 60,4 килограмма 448 раз правой рукой и установил второй мировой рекорд. У педагога за плечами также рекорд России.

По словам Бектасова, он старается мотивировать молодежь своими достижениями. «Ребята смотрят, интересуются и хотят делать что-то подобное», — поделился он.

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