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15:31, 16 сентября 2024Моя страна

75-летняя россиянка сделала сальто в прыжке с горы и прославилась в сети

75-летняя жительница Калининграда сделала сальто в прыжке с горы

Кадр: Telegram-канал Mash Gor

Жительница Калининграда София Батракова сделала сальто в прыжке с горы и прославилась в сети. Об этом пишет издание «Клопс».

75-летняя россиянка впервые покорила вершину в Карачаево-Черкесии, прыгнув с кавказской Ахмет-горы, высота которой составляет 240 метров, с веревкой. Ей удалось сделать три роуп-прыжка с прогибом, классический прыжок и пятикратное сальто. Кроме того, она совершила бейс с инструктором. «Сальто покруче, а классика идет ровно, ты ничего не делаешь, свободно летишь», — рассказала пенсионерка.

Видео с экстремальными прыжками в соцсетях Батраковой за четыре дня набрало 5,7 миллиона просмотров и 286 тысяч комментариев. По ее словам, в следующем году весной она планирует поехать в Санкт-Петербург и совершить трюк с Павловской трубы, высота которой составляет 88 метров. «А летом, если ребята соберутся, — в Мурманскую область на перевал Геологов, 210 метров», — добавила она.

Любовь к высоте зародилась у женщины еще в молодости — она обучалась парашютному спорту. «Все пройдет, и это тоже. Посмотрят, поговорят — да и все. А я дальше поеду покорять новые вершины», — объяснила жительница Калининграда свою популярность в сети.

Ранее сообщалось, что российский учитель установил мировой рекорд на Всемирных играх кочевников в Астане.

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      Мария Винар
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